Петербуржцы потребовали выслать Шнурова после выхода клипа про Беглова

Общественная организация «Патриоты Петербурга» потребовала выселить из города Сергея Шнурова, который 15 января 2022 года опубликовал клип с критикой губернатора Александра Беглова.

– Шнуров и его прихлебатели не в первый раз попадают в поле нашего зрения. Годами они позорят Санкт-Петербург – в каждом клипе нецензурная лексика, брань, девицы лёгкого поведения. Но сейчас Шнуров перешёл все границы. Город столкнулся с аномально снежной зимой, действительно, есть некоторые проблемы. Но эти псевдомузыканты не вышли с лопатами на субботник, не предложили свою помощь, они начали глумиться, материться и оскорблять городские власти и лично Александра Дмитриевича Беглова. Мы требуем лишить прописки и выселить Шнурова с его бандой за 101 километр, таким не место в нашем великом городе, – заявил лидер организации Андрей Тарасов.

«Патриоты Петербурга» уже начали сбор подписей под петицией, а также подготовили обращения в Следственный комитет с просьбой дать правовую оценку клипу. По данным экспертизы, которую провели общественники, в опубликованном ролике содержаться материалы попадающие сразу под несколько статей Уголовного кодекса – оскорбление представителя власти, хулиганство и разжигание ненависти к сотрудникам сферы ЖКХ и чиновникам.

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