В США в синагоге захватывали заложников, спецназ решил проблему – полиция

В связи с происходящим правоохранители эвакуировали местных жителей из близлежащих кварталов, к решению проблемы привлекли спецназ и Федеральное бюро расследований.

Через несколько часов полиция сообщила, что ситуация уже разрешилась.

“Ситуация в Колливилле разрешена спецназом, все заложники в безопасности. Мы продолжаем работать в партнерстве с ФБР, чтобы уточнить все детали”, – сказано в твите.

Update at 9:55pm: The SWAT situation in Colleyville is resolved and all hostages are safe. We continue to work in partnership with the FBI to finalize all details. We will be addressing the media staging area at Good Shepherd Catholic Church at 10:15pm with an update.

Губернатор штата Грэг Эббот уточнил в Twitter, что заложники “живы и невредимы”.

Prayers answered.

All hostages are out alive and safe.

Перед этим он писал, что всего заложников четверо, одного из них освободили.

Prayers are being answered.

One of the hostages in the synagogue has been released uninjured.

3 more to go.

I talked with the Colleyville Mayor and offered the full assistance of the State of Texas. pic.twitter.com/y0g3gXgRbC

Associated Press отмечает, что заложников удерживали 10 часов, в результате действий полиции злоумышленник был убит. Кто именно в него стрелял, представители ФБР и полиции говорить отказались.

Правоохранители отметили, что инцидент не связан напрямую с еврейской общиной, и захватывавший заложников мужчина, по имеющимся данным, не был “частью какого-либо более широкого плана”.

Источники агентства утверждали, что захвативший заложников требовал освобождения из тюрьмы в Техасе подозреваемой в связях с “Аль-Каидой” пакистанского нейробиолога Аафии Сиддики. С властями злоумышленник общался с помощью раввина, который позвонил другому раввину. У захватывавшего заложников якобы была бомба.

Полиция пока не раскрывает личность убитого.

