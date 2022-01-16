 

ЦРУ подтвердило, что ответственно как минимум за половину НЛО

16.01.2022, 8:47, Разное
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ЦРУ через Твиттер подтвердило, что было ответственно как минимум за половину НЛО, наблюдаемых в пятидесятых и шестидесятых годах.

– Сообщения о необычной активности в небе в пятидесятых? Это были мы, – гласит недавно опубликованный твит агентства.

Ссылка, также выложенная в твите ЦРУ, ведет на ранее засекреченный доклад об испытании разведывательного самолета U-2 на высоте почти 20 километров.

По смыслу документа, более половины всех замеченных НЛО в те времена на самом деле были самолетами U-2, летающими на сверхбольших высотах, о чем, естественно люди в те времена не догадывались.

Сопоставив сообщения о том, когда и где люди видели НЛО, ЦРУ стало ясно, что на самом деле речь идет об их самолетах. Однако из-за секретности проекта, ЦРУ, разумеется, не могло обнародовать истинную природу «загадочных огней в небе».

Самолет U-2 и сейчас используется военно-воздушными силами США. Всего было построено 104 самолета. Один из них был сбит Советским Союзом в 1960 году во время одной из первых попыток пересечь территорию СССР со стороны Пакистана в направлении Норвегии.



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