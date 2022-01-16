Гинцбург рассказал подробности назальной вакцинации
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Разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет двухкомпонентной, сообщил центра Александр Гинцбург.
«Назальная вакцина – двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года.
Напомним, Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.
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