 

Гинцбург рассказал подробности назальной вакцинации

16.01.2022, 8:42, Новости дня
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Разрабатываемая НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назальная вакцина против коронавирусной инфекции будет двухкомпонентной, сообщил центра Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина – двухкомпонентная. Если первичная вакцинация, то применяются два компонента, а если как бустер, то один компонент», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.

Ранее сообщалось, что назальная форма вакцины «Спутник» поступит на рынок в первом квартале 2022 года. 

Напомним, Министерство здравоохранения дало разрешение компании «Генериум» на проведение исследований назальной вакцины для профилактики коронавируса.



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