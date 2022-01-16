В Японии пострадали около 20 судов из-за цунами

Около 20 судов, размещенных в портах префектур Токусима и Коти на западе Японии, пострадали из-за цунами.

Точная цифра все еще устанавливается – сбором данных занимается префектура Коти, информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что волны перевернули суда и их унесло в океан. Другие аппараты были смыты у причала.

Ранее Национальный центр предупреждения о цунами США оповестил об угрозе стихийного бедствия для западных штатов из-за извержения вулкана в Королевстве Тонга. Власти Японии предписали 210 тыс. жителям начать эвакуацию, сообщило Киодо. О цунами предупредили также жителей Новой Зеландии и Чили.

В субботу вечером угроза цунами была объявлена на Курилах. При этом представители экстренных служб отмечали, что угрозы населению и территории РФ нет.