 

В Японии пострадали около 20 судов из-за цунами

16.01.2022, 8:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 20 судов, размещенных в портах префектур Токусима и Коти на западе Японии, пострадали из-за цунами.

Точная цифра все еще устанавливается – сбором данных занимается префектура Коти, информирует ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что волны перевернули суда и их унесло в океан. Другие аппараты были смыты у причала.

Ранее Национальный центр предупреждения о цунами США оповестил об угрозе стихийного бедствия для западных штатов из-за извержения вулкана в Королевстве Тонга. Власти Японии предписали 210 тыс. жителям начать эвакуацию, сообщило Киодо. О цунами предупредили также жителей Новой Зеландии и Чили.

В субботу вечером угроза цунами была объявлена на Курилах. При этом представители экстренных служб отмечали, что угрозы населению и территории РФ нет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / В Госдуме допустили продление программы льготной ипотеки под 6,5% еще на год

18.02 / Подоляк заявил, что телеканалы из “пула Порошенко” выглядят идеологически очень странно

18.04 / В Белом доме ответили на вопрос о встрече Путина и Байдена

23.07 / Пролежавшее месяц в пакете тело женщины нашли в Подмосковье

20.04 / Лукашенко рассказал, как Зеленский просил у него топливо для посевной и как Украина просила у Беларуси электричество

07.01 / Курсант из Казахстана попрощался с родителями перед боем

25.06 / Малый бизнес в Узбекистане освободят от налогов на сумму $33 млн

08.08 / Внедорожник Land Rover Defender начали продавать на территории России

23.09 / Путин призвал обеспечить гармоничное пространственное развитие России

10.08 / Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде оказались отрицательными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика