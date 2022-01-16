 

В расписании Australian Open появился матч с участием Джоковича

16.01.2022, 8:42, Новости дня
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В расписании первого круга турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) появился матч с участием Новака Джоковича.

Согласно расписанию, 17 января 34-летний спортсмен сыграет с соотечественником Миомиром Кецмановичемэтот, матч станет последним в понедельник на корте имени Рода Лейвера, который является центральной ареной турнира, передает РИА «Новости». 

Открытый чемпионат Австралии пройдет на кортах «Мельбурн-парка» 17-30 января, девятикратный чемпион Джокович является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира серб Новак Джокович, чью австралийскую визу повторно аннулировали, вновь прибыл в иммиграционный изолятор в Мельбурне. 

Напомним, пограничная служба Австралии аннулировала визу Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев.

Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста. Его дело решили передать в Федеральный суд Австралии.

Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.



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