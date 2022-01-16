 

В НАСА описали охоту за инопланетными мегаструктурами

16.01.2022, 8:44, Разное
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Истина где-то рядом – по крайней мере, на это надеются исследователи из НАСА и Института поиска внеземного разума (SETI).

Хотя большая часть исследований Института SETI включает в себя сканирование космоса в поисках световых и радиосигналов как индикаторов внеземной жизни, они также ищут более крупные объекты – в частности, инопланетные мегаструктуры.

– Это по сути любая искусственная структура, построенная разумной цивилизацией, возможно, для сбора энергии, – сказала Энн Мари Коди, ученый-исследователь из НАСА Эймс и Института SETI, в интервью изданию Vice.

Метод, который Коди и ее коллеги используют для поиска этих мегаструктур, на самом деле прост – и он широко используется учеными для обнаружения экзопланет и других небесных тел на протяжении десятилетий.

– Мы смотрим на тысячи – даже миллионы – звезд, делаем снимок за снимком, а затем переводим эти снимки в последовательность яркости каждой звезды во времени, – объясняет Коди. – Каждый раз, когда такой объект, как планета, проходит мимо этой звезды, она тускнеет и создает световую подпись.

– Если у вас есть искусственная мегаструктура, то потенциально она может создать иную сигнатуру, которая будет уникальной, – добавила она.

Однако до сих пор SETI не обнаружила никаких признаков массивных инопланетных структур типа сфер Дайсона. К счастью, Коди говорит, что если что-то будет обнаружено, исследователи будут готовы проинформировать общественность – конечно, после тщательной проверки своих выводов.

– Мы не хотим, чтобы наука происходила за закрытыми дверями, – сказал Коди. – Мы хотим, чтобы общественность видела, что это процесс. Это не просто мгновенное открытие чего-то и вот оно. Нужно проводить последующие исследования и проверять все гипотезы.



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