Снежный человек отправится в мировое турне

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16.01.2022, 8:41, Разное
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Тело снежного человека отправится в мировое турне.

Американец Рик Дайер объявил о скором старте мирового тура экспозиции, во время которой он намерен показывать людям труп снежного человека, которого он якобы убил в Техасе в сентябре.

Первыми йети увидят жители Флагстаффа, штат Аризона. Другие остановки на карте путешествий мертвого снежного человека пока еще окончательно не выбраны. На какое время рассчитана поездка Дайера и чучела загадочного существа, не уточняется. При этом американец отметил, что в скором времени даст пресс-конференцию и ответит на все интересующие СМИ вопросы.

По словам Дайера, он убил снежного человека, приманив его свиными ребрышками, развешенными на дереве. Йети подошел к приманке и затем был застрелен. Охотник признался, что ему было жаль убивать это существо, но все-таки он решился на выстрел.

В 2008 году Дайер уже пытался показать народу йети, которого он якобы сам убил. Однако вскоре выяснилось, что снежный человек ненастоящий: американец выставил на обозрение резиновый костюм обезьяны. Комментируя этот инцидент, он заявил, что не жалеет о содеянном, так как эта история помогла ему встретить многих специалистов по йети. Дайер пообещал, что на этот раз покажет настоящего снежного человека и предоставит результаты тестов ДНК и сканирования организма существа.

Охоту на снежного человека энтузиасты ведут по всеми миру. Некоторые из охотников утверждают, что смогли выследить существо, однако никаких убедительных доказательств этого, как правило, предъявить не могут. В России родиной снежного человека считается Горная Шория в Кемеровской области.



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