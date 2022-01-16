 

Лукашенко назвал операцию ОДКБ в Казахстане сигналом для вмешивающихся в дела России и Белоруссии

16.01.2022, 8:30, Разное
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Из-за массовых беспорядков, которые устроили вооруженные боевики в Казахстане, властям страны пришлось обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Вскоре туда прибыли миротворческие силы. Они охраняли важные объекты, в то время как местные силовики занимались поимкой банд.

Миротворческий контингент уже вернулся из Казахстана. Александр Лукашенко уверен, что спустя время жители пострадавшей от беспорядков республики оценят эту помощь. По словам президента Белоруссии, присутствие сил ОДКБ обеспечило порядок и мир в стране. Он назвал прошедшую операцию сигналом тем, кто “точит меч” возле российско-белорусских границ.

Лукашенко убежден, что к беспорядкам в Казахстане имеют прямое отношение террористические группы, прошедшие подготовку в горячих точках. Однако они не смогли уничтожить государство благодаря “выброшенной мощи”, заявил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко назвал страну, которой необходимо обратить особое внимание на произошедшее в Казахстане. По словам президента Белоруссии, Узбекистан может стать следующим государством, где вспыхнут массовые беспорядки. Якобы террористы уже бросили свои взгляды на эту территорию.



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