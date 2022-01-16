 

На Украине заявили о сильной зависимости от России

16.01.2022, 8:30, Разное
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В настоящий момент Украина очень зависима от России, и если в будущем не будет военных потрясений, то обязательно наступят экономические. Так считает Евгений Мураев. В эфире телеканала “Наш” он отметил, что сейчас Киев покупает российский газ, через Незалежную проходит много транзита.

При этом Украина, по мнению Мураева, рискует остаться без ресурсов. Например, сейчас, как заметил лидера партии “Наши”, наблюдается рост цен на газ, из-за чего останавливаются хлебозаводы, молочная промышленность несет убытки. Страдают и другие отрасли, обратил внимание политик.

Он также заявил, что остановка большинства предприятий приведет к огромным экономическим потерям, ситуация станет непоправимой.

“Начнется внутриполитический коллапс”, – предупредил Мураев.

По данным “Укртрансгаза”, в понедельник, 12 января, в украинских хранилищах было 12,7 миллиарда кубометров газа, из которых 4,66 миллиарда – буферного, 1,4 миллиарда – технологического (для поддержания работы ГТС), а также топлива иностранных трейдеров. То есть фактически остается 6,1 миллиарда кубометров, чего, по оценкам экспертов, может не хватить до конца отопительного сезона.



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