Операция по освобождению заложников в синагоге Техаса завершилась

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16.01.2022, 7:58, Новости дня
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Все заложники в синагоге города Колливилль штата Техас освобождены, они не пострадали, сообщил губернатор штата Грэг Эбботт. Информацию вскоре подтвердила полиция города.

«Молитвы были услышаны. Все заложники на свободе, [они] живы и невредимы», – приводит слова губернатора штата ТАСС.

Как отмечает Associated Press, сообщение Эбботта было опубликовано вскоре после того, как из синагоги был слышен звук взрыва, за которым, как предполагается, последовала стрельба. Подробности о деталях операции по спасению заложников пока не поступали, в правоохранительных органах сообщили, что злоумышленник мертв. По подсчетам Associated Press, с момента захвата прошло почти 12 часов.

Напомним, вооруженный мужчина в штате Техас захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина. Злоумышленник заявлял, что у него есть взрывные устройства. Вооруженный мужчина утверждал, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС США в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России). В ходе переговоров злоумышленник отпустил одного заложника.



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