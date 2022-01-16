 

Трамп пообещал вернуться в Белым дом по итогам выборов в 2024 году

16.01.2022, 7:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Республиканцы в 2022 году восстановят контроль над обеими палатами Конгресса, а по итогам президентских выборов в 2024 году вернутся в Белый дом, сообщил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Аризоне.

«Здесь, в Аризоне, поднимается огромная красная волна (красный цвет используется республиканцами в партийной символике), и она захлестнет всю страну», – приводит слова Трампа ТАСС.

«2024 год будет более важным, но уже в этом году мы вернем себе Палату представителей, вернем Сенат и вернем Америку, – сообщил Трамп. – А в 2024 году мы вернем [себе] Белый дом».

В ноябре 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, а также выборы губернаторов ряда штатов. В 2024 году состоятся очередные выборы президента. Рейтинги демократов и нынешнего президента США Джо Байдена тем временем продолжают падать.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Власти Исландии открыли границы для иностранцев с иммунитетом к COVID-19

15.01 / Обвиненный в сексуальном насилии хоккеист «Локомотива» признал вину

21.09 / CBS – США столкнулись с острой нехваткой водителей школьных автобусов

04.04 / Власти США прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе

19.11 / “Запахи уже сегодня вернулись”. Зеленский признался, что еще болен COVID-19

19.01 / Эксперт назвал оптимальный способ разблокировки смартфона

25.07 / VOAэкспресс 25 июля 2020

06.02 / SpaceX отменил запуск на орбиту очередной партии спутников Starlink

20.11 / Член ОП назвала необходимые для защиты несовершеннолетних от кибербуллинга меры

14.08 / Против политики США в отношении «Северного потока – 2» выступили 24 страны ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика