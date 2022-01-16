Трамп пообещал вернуться в Белым дом по итогам выборов в 2024 году

Республиканцы в 2022 году восстановят контроль над обеими палатами Конгресса, а по итогам президентских выборов в 2024 году вернутся в Белый дом, сообщил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Аризоне.

«Здесь, в Аризоне, поднимается огромная красная волна (красный цвет используется республиканцами в партийной символике), и она захлестнет всю страну», – приводит слова Трампа ТАСС.

«2024 год будет более важным, но уже в этом году мы вернем себе Палату представителей, вернем Сенат и вернем Америку, – сообщил Трамп. – А в 2024 году мы вернем [себе] Белый дом».

В ноябре 2022 года в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, а также выборы губернаторов ряда штатов. В 2024 году состоятся очередные выборы президента. Рейтинги демократов и нынешнего президента США Джо Байдена тем временем продолжают падать.