Песков отверг обвинения в адрес РФ в нападении на Украину

Нападения на Украину со стороны РФ не происходит, это фейковые новости и ложные обвинения, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

В ходе беседы с пресс-секретарем российского президента ведущий CNN сообщил о наличии «сообщений» о том, что РФ якобы планирует «военную эскалацию или нападение на Украину», и спросил Пескова, может ли он сказать, что этого не происходит или не произойдет, передает ТАСС.

«Вы видите, что этого не происходит. Это первое», – ответил Песков, говоря на английском языке. Фрагменты интервью распространило американское издание The Hill.

«Второе: вчера вечером мы слышали заявление господина [помощника президента США по национальной безопасности Джейка] Салливана. И он обещал опубликовать доказательства этих обвинений в течение 24 часов, если я не ошибаюсь. Мы все еще ждем этих доказательств. Знаете, мы живем в мире фейковых обвинений или фейковых новостей, в мире лжи. Пока это как-то не доказано чем-то, но чем-то видимым или чем-то очевидным, мы будем продолжать <…> считать, что это фейковые новости и ложные обвинения», – подчеркнул Песков.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.