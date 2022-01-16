Сборная РФ по гандболу победила команду Норвегии на ЧЕ

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16.01.2022, 7:14, Новости дня
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Сборная РФ по гандболу обыграла команду Норвегии в матче второго тура предварительного раунда чемпионата Европы в Словакии.

Встреча завершилась со счетом 23:22 в пользу российской команды. Сборные РФ и Норвегии выступают в группе F вместе с командами Словакии и Литвы, чья встреча прошла в субботу и завершилась победой словаков (31:26), передает ТАСС.

В субботу стало известно, что тест игрока сборной РФ Евгения Дземина на коронавирус перед матчем с норвежцами дал положительный результат. Пресс-служба Федерации гандбола РФ сообщила, что тесты остальных участников делегации – отрицательные. Дземин по регламенту пробудет на карантине минимум пять дней.

В турнирной таблице группы лидирует сборная России, набравшая четыре очка, в активе норвежской и словацкой команд по два очка, у литовцев – ни одного. Следующий матч россияне проведут 17 января против словаков, а норвежцы в этот же день встретятся с командой Литвы. Две лучшие команды группы выйдут в следующий раунд. Сборной РФ для выхода в основной этап необходимо не проиграть словакам с разницей в шесть и более мячей.

Напомним, в августе прошлого года женская сборная РФ по гандболу завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио. В ноябре стало известно, что женский чемпионат Европы по гандболу в 2026 году состоится в России.



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