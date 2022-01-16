 

В Европарламенте предложили ввести санкции против российских знаменитостей

16.01.2022, 7:02, Разное
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Депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию El Confidencial рассказал о нежелании России решать проблемы, сотрудничая с международными организациями. Якобы Кремль хочет взаимодействовать лишь с некоторыми странами.

Противостоять российскому империализму помогут дополнительные санкции, считает политик. Мол, необходимо ввести ограничения против знаменитостей, которые ездят по миру и поддерживают президента РФ Владимира Путина: например, спортсменов, артистов и ученых.

По словам Ващиковского, в то время как российские военные сражаются на востоке Украины, московский клуб “Спартак” выступает в Испании. “Это неприемлемо”, – сказал депутат Европарламента. А российских ученых следует наказать, потому что они якобы делают бомбы, которые сбрасывают на Донбасс.

Бывший глава МИД Польши убежден, что Путин мечтает о восстановлении СССР, потому что президент России не раз высказывался о распаде Союза как о трагедии. Однако официальная позиция Кремля по данному вопросу однозначная: воссоздать распавшуюся в начале 90-х страну невозможно.



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