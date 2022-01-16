“Торги между США и Россией завершились”: экс-депутат Рады рассказал об участи Украины

На этой неделе представители России, США, НАТО и ОБСЕ вели переговоры, которым предшествовали предложения Москвы по безопасности. Стороны пытались договориться, однако встречи не привели к каким-либо прорывам. Очевидно, что консультации по этому вопросу будут продолжаться.

Бывший украинский депутат Борислав Розенблат уверен: российские и американские дипломаты встретились вовсе не ради обсуждения гарантий безопасности, а для того, чтобы поделить сферы влияния в Европе. “Торги между США и Россией уже завершились”, – заявил экс-парламентарий в эфире телеканала “Наш”.

По его мнению, Вашингтон просто “передал” Украину Москве. Эксперту очевидно, что никакого полномасштабного конфликта между Россией и Незалежной не будет. Слухи об этом должны были лишить страну инвесторов, а также подсадить ее на кредиты, уверен Розенблат.

Ранее американский журналист

Питер Бейнарт

указал на лицемерие США в переговорах с Россией. Он заметил, что отношения Москвы и Киева похожи с отношениями Вашингтона и Мехико. Мол, Мексика тоже может не соглашаться с политикой соседней страны, однако та не имеет права сотрудничать с оппонентами американцев.