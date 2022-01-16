Инфекционист рассказал о безопасной вакцинации от COVID

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16.01.2022, 5:46, Новости дня
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На вакцинацию от коронавируса нужно приходить полностью здоровым, в респираторе, заранее записаться на процедуру, чтобы избежать заражения в очереди, рассказали кандидат медицинских наук, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков и главный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Когда человек идет на вакцинацию, нужно убедиться, что он и его члены семьи не болеют. Не должно быть насморка, боли в горле, першения, расстройства стула. Это все может быть первыми признаками начала заболевания «омикрона». После прививки 30 минут обязательно оставаться под наблюдением врачей», – цитирует Тимакова URA.RU.

Токарев добавил, что необходимо заботиться о своей безопасности перед вакцинацией. Записываться лучше предварительно, избегать живой очереди.

Медицинские организации также получили дополнительные рекомендации на период вакцинации в период подъема заболеваемости.

Ранее сообщалось, что новый омикрон-штамм станет последней атакой коронавируса.



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