 

Массовая гибель рыбы произошла в Чувашии

16.01.2022, 5:46, Новости дня
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В Чебоксарском заливе начала массово гибнуть из-за недостатка кислорода в воде, сообщили в отделе по сохранению водных биоресурсов Чувашии «Главрыбвода».

«Дело в том, что из-за недостатка кислорода рыбины вялые и плохо реагируют на ситуацию, поймать их не составляет никакого труда. Ситуация не катастрофическая, лишь местами проблемы», – сообщил источник ФАН.

С первых чисел января в местах, где Чебоксарский залив не покрылся льдом, начали массово скапливаться караси, плотва, окуни и уклейки. Из-за нехватки кислорода в воде рыба приближается к поверхности водоема, и становится легкой добычей для птиц и людей.

Между тем, в районе пешеходного моста ситуация с кислородом в воде противоположная, там его вполне хватает для нормальной жизнедеятельности карасей и окуней. По словам источника, такая ситуация в Чебоксарском заливе наблюдается каждую зиму. Однако в этом году она заметна особенно из-за спуска воды.

Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту массовой гибели рыбы из-за загрязнения старицы реки Суры. В реку произошел «сброс различных веществ с завышенными показателями фенола, нефтепродуктов, меди и цинка».



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