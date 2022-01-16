Спецслужбы Белоруссии заподозрили в кибернападении на Украину

Замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Демедюк выступил с утверждением, что за кибератакой на сайты украинских министерств стоят хакеры из группировки UNC1151, которая якобы связана с разведслужбами Белоруссии.

«Это группировка занимается кибершпионажем и связана со спецслужбами Республики Беларусь», – сказал Демедюк в интервью Reuters. По его мнению, произошедшие кибератаки «были прикрытием для более деструктивных действий, которые происходят вне поля общественного зрения», передает ТАСС.

Демедюк заявил, что ранее UNC1151 уже проводила кибератаки против Украины, а также структур Литвы, Латвии и Польши. Он также добавил, что группировка по своим методам похожа на хакеров из APT 29, которых в Соединенных Штатах обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии в 2016 году.

Демедюк считает, что своим посланием на взломанных сайтах госструктур Украины хакеры пытались направить правоохранительные органы по ложному следу. «Очевидно, что у них не получилось ввести нас в заблуждение подобным примитивным методом, но тем не менее это свидетельствует о том, что хакеры пытались сыграть на теме польско-украинских отношений», – указал замсекретаря СНБО Украины, добавив, что группировка пользовалась онлайн-переводчиком для размещения сообщения на польском языке.

Накануне США предложили «помощь» Киеву в поиске виновных в кибератаках на Украину. При этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд усмотрела в кибератаках на Украину «старые добрые российские методы».

В пятницу Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил в кибератаках Россию. СБУ также обвинила в атаке на Украину «связанных со спецслужбами России» хакеров.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку на Украине и сообщил о «тесном сотрудничестве» с США и Британией в расследовании. Между тем в декабре 2021 года именно США и Британия отправили на Украину киберспециалистов под предлогом «защиты от России».