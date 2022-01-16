Захвативший синагогу в Техасе отпустил одного заложника

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16.01.2022, 5:01, Новости дня
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Захвативший заложников в штате Техас отпустил одного мужчину, сообщили в полиции города Колливилл.

«Мужчина освобожден, он не пострадал, <…> не нуждается в медицинской помощи. Сотрудники Федерального бюро расследований продолжают переговоры с подозреваемым», – приводит сообщение правоохранителей ТАСС.

Предположительно, в здании остаются еще трое заложников. С момента захвата заложников прошло более шесть часов.

По данным телекомпании ABC, в заложниках оказались четыре человека, в том числе раввин. Захвативший заложников, по сведениям телекомпании, утверждает, что у него есть взрывные устройства. По словам представителя властей, вооруженный мужчина утверждает, что является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки и требует освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС США в Техасе, она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России). Спецслужбы выясняют личность подозреваемого.

Напомним, вооруженный мужчина в штате Техас захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина. По данным телеканала BNO News, подозреваемый угрожает расправой заложникам, если кто-то попытается войти в здание.



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