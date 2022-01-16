 

Задержанного за изнасилование сыновей гражданина США арестовали в Москве

16.01.2022, 4:17, Новости дня
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Савеловский суд Москвы арестовал гражданина США пенсионного возраста Дэвида Томаса Барнса по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей.

«Постановлением Савеловского районного суда г. Москвы от 15 января 2022 года Барнсу Д. Т., обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ (2 эпизода), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 0 суток, то есть до 13 марта 2022 года», – приводит ТАСС комментарий пресс-службы суда.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали в Москве Барнса в рамках уголовного дела о его насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей. Инцидент произошел в одном из жилых домов на улице Куусинена. Заявление в полицию на 64-летнего мужчину написала его же супруга. По ее словам, муж неоднократно насиловал детей 2010 и 2014 года рождения, когда те бывали у него в гостях. Известно, что мужчина официальной регистрации в РФ не имеет.

Техасец Дэвид Томас Барнс в конце 2020 года был лишен родительских прав постановлением Савеловского суда Москвы. Тогда же следователи начали в отношении американца проверку совершения им преступления против половой неприкосновенности малолетних детей.



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