В городах Италии прошли протесты против обязательной вакцинации

Тысячи жителей в разных городах Италии приняли в субботу участие в манифестациях против ковид-сертификатов и обязательной вакцинации, в Риме сидячая забастовка перед кафедральным папским собором Святого Иоанна на Латеранском холме собрала около 5 тыс. человек, информирует La Repubblica.

В Милане на улицы вышли около 2 тыс. человек. В акции протеста в административном центре Ломбардии принял участие французский вирусолог, профессор Люк Монтанье, удостоенный в 2008 году Нобелевской премии за открытие ретровируса ВИЧ. Манифестации прошли также в Неаполе, Тренто и других городах, передает ТАСС.

О серьезных инцидентах в ходе протестов не сообщается, хотя в Риме и в Милане наблюдались моменты напряженности с полицией, когда протестующие попытались организовать шествия в направлении правительственных учреждений. В ноябре 2021 года МВД разрешило проведение только сидячих забастовок при соблюдении дистанции.

Напомним, в конце декабря 2021 года в Италии произошел резкий скачок случаев заражения коронавирусом, за сутки было выявлено более 126 тыс. заразившихся. На фоне роста числа заразившихся власти Италии решили штафовать жителей старше 50 лет за отказ от вакцинации. Отвод от обязательной вакцинации от коронавируса смогут получить люди с серьезными медицинскими противопоказаниями. В Италии требуется ковид-сертификат для посещения большинства мест и проезда на общественном транспорте. Документ выдается на основании справки о вакцинации или перенесенном за последние полгода заболевании.