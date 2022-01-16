В Британии допустили начало «ужасной войны» между мировыми державами

Соединенные Штаты и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, говорится в редакционном материале британского журнала The Economist.

Издание напомнило об инциденте, произошедшем в апреле 2001 года. Тогда американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) в Южно-Китайском море. Воздушное судно ВВС США получило серьезные повреждения и без разрешения приземлилось на острове Хайнань, где силовые структуры Китая задержали и допросили 24 членов экипажа, передает РИА «Новости».

После извинений американского посла в Пекине Джозефа Прюера разведчиков удалось освободить. В 2001 году правительства США и Китая пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. В урегулировании конфликта сыграла роль и некоторая доля удачи. Тогдашний глава Белого дома Джордж Буш поручил это дело госсекретарю США Колину Пауэллу, обладавшему необычайным влиянием и способному принимать быстрые и эффективные решения, в итоге опытный дипломат смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона, говорится в статье.

Два десятилетия спустя ставшие более пристрастными Конгресс США и СМИ наверняка не позволят Соединенным Штатам пойти на компромиссы с Китаем, считает колумнист. Кроме того, по его мнению, в Пекине теперь тоже не готовы к уступкам в случае острого инцидента. Обе стороны получают информацию из довольно «хлестких» онлайн-изданий, а не степенных телевизионных каналов, которые в 2001 году преуменьшали значение того события, рассуждает обозреватель.

Как считает эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен, Китай и Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин настаивает, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны. В Вашингтоне под «безопасностью» подразумевают «спокойное и предсказуемое поведение» во время сближения истребителей, отметил специалист.

С 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами НОАК. В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее, подытоживается в материале.

Напомним, в июле 2021 года американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предсказали будущий конфликт планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море. В том же месяце глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США. В свою очередь Пекин призвал Вашингтон не рассматривать Китай в качестве условного противника.

В июне 2021 года директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона.

В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США.

В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной.

В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.