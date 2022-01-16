 

Открытие Политехнического музея в Москве после реставрации отложили до 2025 года

16.01.2022, 3:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Открытие Политехнического музея в центре Москвы после реставрации сдвинули на 2025 год, пишет РБК со ссылкой на Федеральную адресную инвестиционную программу.

Фото: museum.ru

При этом в госзакупках говорится, что контракт на выполнение работ по реставрации и реконструкции продлили до 1 июля этого года. В пресс-службе музея РБК уточнили, что 2025 год — максимальный срок открытия музея, но в текущем году его точно не откроют. «Мы ставим задачу по приближению срока ввода объекта в эксплуатацию», — рассказали там.

Возросла и стоимость реконструкции музея. Первоначальная сумма контракта с «Политехстроем» (бывшее название — «Евро Хоум Билдинг») на подрядные работы составляла 7,3 млрд рублей. Стоимость действующего контракта увеличилась до 10,7 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на сайт госзакупок. Из них подрядчик выполнил работы на 5,4 млрд рублей. Общая стоимость реставрации и реконструции музея достигла 18,2 млрд рублей. При этом увеличение финансирования проекта пока не утвердили.

В пресс-службе Политехнического музея объяснили, что объем работ оказался больше, чем предполагалось. Кроме того, темпы работ замедлились из-за пандемии, также увеличились стоимость материалов и зарплата рабочих.

Политехнический музей в Москве закрыли на реконструкцию в 2013 году. Сначала работы планировали завершить в 2017 году, рассказывал Forbes. Однако их окончание не раз откладывалось.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / Польша напугана учениями “Запад-2021”: Москва понимает лишь язык силы

13.05 / Ростех запустил производство новейшего материала для космических кораблей

07.12 / Мнение: Похитители бюстов героев Советского Союза

24.06 / Мнение: Версия

19.10 / Эмигрировала, чтобы не отправиться на тот свет вслед за мужем: три драматических романа звезды 90-х Ларисы Черниковой

16.12 / Скандалы: «Судья на миллион» потеряла неприкосновенность

24.08 / Мнение: Байден преклонил колено

25.06 / У большинства пациентов с COVID-19 обоняние восстанавливается за год — исследование

05.07 / Супругам-адвокатам МакКлоски предъявили обвинения за защиту своего дома

18.02 / Мнение: Путинские посиделки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика