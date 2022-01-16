Открытие Политехнического музея в Москве после реставрации отложили до 2025 года

Открытие Политехнического музея в центре Москвы после реставрации сдвинули на 2025 год, пишет РБК со ссылкой на Федеральную адресную инвестиционную программу.

Фото: museum.ru

При этом в госзакупках говорится, что контракт на выполнение работ по реставрации и реконструкции продлили до 1 июля этого года. В пресс-службе музея РБК уточнили, что 2025 год — максимальный срок открытия музея, но в текущем году его точно не откроют. «Мы ставим задачу по приближению срока ввода объекта в эксплуатацию», — рассказали там.

Возросла и стоимость реконструкции музея. Первоначальная сумма контракта с «Политехстроем» (бывшее название — «Евро Хоум Билдинг») на подрядные работы составляла 7,3 млрд рублей. Стоимость действующего контракта увеличилась до 10,7 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на сайт госзакупок. Из них подрядчик выполнил работы на 5,4 млрд рублей. Общая стоимость реставрации и реконструции музея достигла 18,2 млрд рублей. При этом увеличение финансирования проекта пока не утвердили.

В пресс-службе Политехнического музея объяснили, что объем работ оказался больше, чем предполагалось. Кроме того, темпы работ замедлились из-за пандемии, также увеличились стоимость материалов и зарплата рабочих.

Политехнический музей в Москве закрыли на реконструкцию в 2013 году. Сначала работы планировали завершить в 2017 году, рассказывал Forbes. Однако их окончание не раз откладывалось.

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