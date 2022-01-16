NBC News – операция «Горячая точка» — в США растёт число самодельных бомб, силовики учат коммерсантов вычислять экстремистов

На фоне усугубления экстремистских настроений в американском обществе власти США всё сильнее тревожит растущий риск применения самодельных взрывных устройств, передаёт NBC News. Как отмечается в материале канала, необходимые для создания бомбы компоненты можно приобрести в обыкновенном розничном магазине — и американские силовые ведомства уже развернули сотрудничество с такими предприятиями, помогая им выявлять потенциальных бомбистов ещё на этапе закупки.

На ваших экранах — то, что можно сделать при помощи самодельной бомбы. Взрывное устройство, уничтожившее в рождественские праздники 2020-го часть центра Нашвилла, было собрано из компонентов, приобретённых в обычных розничных магазинах. Власти признают, что упустили кое-какие тревожные признаки — обратив на них внимание вовремя, они могли бы остановить бомбиста, который сам погиб при взрыве.

Теперь же ФБР и Министерство внутренней безопасности (МВБ) США, стремясь предотвратить ещё один такой взрыв, обратились за помощью к публике. С этой целью, в частности, развёрнута операция «Горячая точка», в рамках которой коммерсантам помогают сигнализировать властям о странных закупках ключевых для взрывных устройств компонентов, включая удобрения и химикаты для прочистки труб.

Как заявляют чиновники, с ростом внутреннего экстремизма резко повышается и угроза применения самодельных взрывных устройств: по итогам 2020 года было зафиксировано более 420 инцидентов с взрывчаткой, что на 71 процент больше, чем годом ранее.

ДЭВИД МАССИНГТОН, исполнительный помощник директора по вопросам безопасности инфраструктуры, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США: Я настолько высоких показателей не видел, кажется, за всю карьеру.

Экстремисты распространяют инструкции по сборке взрывных устройств в интернете.

КЕН ДИЛЭНИАН, корреспондент NBC News по вопросам нацбезопасности: Здесь, на учебном полигоне ФБР по отработке обращения с взрывными устройствами, ведут активную работу сотрудники правоохранительных органов, пытаясь сохранить возможность эффективно противодействовать растущей угрозе со стороны самодельных бомб. Хотя собрать такое устройство не составляет труда, оно может быть столь же разрушительным, сколь и настоящее боевое оружие.

ЛИЗА ПАРНПИШЕЙТ, агент ФБР: Угроза от бомб уже здесь, она никуда не денется, и она велика.

Агент Лиза Парнпишейт — сотрудник дирекции ФБР по вопросам оружия массового поражения. Чак Лейас представляет МВБ.

ЧАК ЛЕЙАС, МВБ США: При каждом таком взрыве оставались следы, люди как-то доставали компоненты. Ведь для того, чтобы сделать бомбу, нужно достать компоненты.

Как заявляют представители властей, самые хорошие шансы засечь потенциальных бомбистов имеют розничные магазины.

ЧАК ЛЕЙАС: …Конечно, нужно обращать внимание на людей, которые покупают удобрения.

ЛИЗА ПАРНПИШЕЙТ: Сейчас у нас в стране есть примерно 250 тысяч магазинов, которые продают товары, содержащие вещества-прекурсоры для создания взрывчатки. И нам нужно, чтобы они сообщали о подозрительной активности.

В Нашвилле помимо самого злоумышленника никто не погиб — но власти опасаются, что так везти им будет не всегда.

Кен Дилэниан, NBC News, Куонтико, штат Вирджиния.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.