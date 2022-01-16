Вычеркнули из «красной зоны»

На фоне резкого роста заболеваемости Израиль открылся для привитых и переболевших. В том числе и из России. Почему?



Тестирование в аэропорту Тель-Авива. Фото: Zuma TASS

Европейские страны вводят ограничения, пытаясь затормозить волну «омикрона», а в Израиле пошли другим путем. Правительство вычеркнуло все государства из «красных» стран, которые израильтянам запрещено посещать. Также, ко всеобщему удивлению, были открыты границы для привитых или переболевших иностранных туристов.

Россияне могут прилетать в Израиль

В Израиль могут прилететь и привившиеся «Спутником V» россияне. Для того чтобы их впустили в страну, они должны предъявить в аэропорту справку о том, что получили две дозы вакцины и с момента получения последней из них прошло больше двух недель, но меньше полугода.

Хотя российская вакцина пока не входит в число признанных ВОЗ, проблему удалось решить на политическом уровне. Прилетающие из РФ туристы, помимо обязательного для всех прибывших ПЦР-теста, сдают еще и серологический тест на антитела. Только после получения положительного результата на серологию (как правило, в течение суток–двух) они имеют право прервать карантин.

В израильском правительстве опасаются наплыва российских туристов, потому что неясно, насколько эффективен «Спутник V» против «омикрона». Поэтому тот факт, что Израиль открыт, не афишируется.

Хроники «омикрона»

Не успев толком открыться для туристов в ноябре, Израиль столкнулся с «омикроном». Первые инфицированные израильтяне, прилетевшие из-за рубежа, были зафиксированы уже в конце месяца.

Правительство начало спешно закрывать границы и наращивать список «красных» стран, чтобы сократить число прилетающих оттуда и выиграть время на подготовку к новой, пятой волне.

О ее начале было объявлено официально 19 декабря. Премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что через три-четыре недели, а то и раньше произойдет резкий скачок заболеваемости. И это произошло.

Число израильтян с положительным диагнозом на ковид стало быстро расти с середины декабря. Уже 20 декабря число инфицированных, выявленных за сутки, превысило тысячу человек. 3 января этот показатель почти достиг отметки в 11 тысяч, 14 января обнаружили более 42 тысяч инфицированных.

Число проводимых ПЦР-тестов и экспресс-тестов на антиген выросло в три с половиной раза за месяц. Если в середине декабря лишь около одного процента проверок давали положительный результат, месяц спустя, в середине января, таких тестов уже 12,5 процента. Другими словами, каждый восьмой пришедший на проверку — инфицирован.

Один из показателей, на который ориентируются эксперты, — это коэффициент инфицирования R. Он высчитывается сложным способом и публикуется с задержкой в 10 дней. Коэффициент инфицирования фиксирует, скольким людям успевает передать вирус один носитель до того, как его изолируют. Когда R превышает единицу (статистически заразил более одного человека), эпидемия распространяется.

8 ноября он вырос до единицы, что стало тревожным звоночком, а с 4 декабря начал уверенно расти, достигнув пика 30 декабря — 2,12, и затем начал снижаться.

Число пациентов с ковидом, переносящих заболевание в тяжелой форме, с начала нынешней волны эпидемии увеличилось более чем в три раза, составив 317 человек, по состоянию на 14 января.

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Как «омикрон» влияет на смертность?

В середине декабря прошлого года каждый день от последствий коронавирусной болезни в Израиле умирали в среднем один-два человека. Смертность достигла пика 10 января — шесть человек. Для сравнения: на верхней точке предыдущей «дельта»-волны — 7 сентября — умерли 37 человек.

Самой смертоносной была третья волна, которая захлестнула Израиль год назад. Печальный рекорд был установлен 24 января 2021 года — 75 умерших пациентов коронавирусных отделений за сутки.

Тогда в Израиле только началась вакцинация. Умирали в основном пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Фактически это были гонки со смертью — минздрав стремился поскорее вакцинировать максимальное количество израильтян, чтобы защитить их, и это сработало. На какое-то время.

Впрочем, как показывает статистика двух последних волн эпидемии, — вакцина выполняет свою работу. Да, она лишь частично защищает от инфицирования, но дает достаточно эффективную защиту от тяжелого хода болезни и смертности.

Опасен ли «омикрон»?

Израильские медики до сих пор не могут понять, насколько опасен «омикрон». Действительно ли он мягче или относительно низкое число тяжелых случаев и летальных исходов — это скорее следствие иммунизации населения.

По данным минздрава, лишь 14 процентов израильтян старше 20 лет не привиты от коронавируса.

Но именно они составляют 45 процентов от общего числа пациентов в тяжелом состоянии. При этом все 13 пациентов с ковидом, которые подключены к аппаратам ЭКМО на сегодняшний день, то есть сто процентов, непривиты. 81 процент тех, кто подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, — это те, кто так и не сделал себе прививку либо сделал ее, но с тех пор прошло более полугода.

Зачем открывать границу на пике эпидемии?

Совет по национальной безопасности Израиля представил премьер-министру Нафтали Беннету тревожную оценку. По его данным, 10 процентов работников на израильском рынке труда сейчас инфицированы или на карантине.

По оценкам совета, на следующей неделе их число может дойти до 30 процентов, что может если не парализовать экономику страны, то как минимум создать немало затруднений. Это уже почувствовали в школах и общественном транспорте — учителя и водители болеют.

Беннет пояснил — будет непросто, но правительство не планирует вводить локдаун.

Как можно в такой ситуации открывать границы? Для чего нужно было ликвидировать список «красных» стран? Мы обратились к экспертам.

Михаил Гдалевич

профессор, главврач Южного округа минздрава Израиля

— Нет никакого смысла в этом списке, раз внутри страны заболеваемость выше. Какова цель «красного» списка? Остановить появление и распространение заболеваемости, новых вариантов, особенно если они опасные. Выигранные несколько недель позволяют подготовить систему. Когда у нас каждый день десятки тысяч новых инфицированных, пара сотен прилетевших больных уже не делают погоды.

— Вы сами говорите, что список «красных» стран дает возможность помешать проникновению в страну новых штаммов…

— ПЦР-тестирование по прилете никто не отменял. Это другой эффективный инструмент, который позволяет вовремя выявлять инфицированных.

— Минздрав принял правила, по которым ПЦР-тестирование назначается не всем, а только тем, кому за 60 и входящим в группу риска. То есть часть инфицированных не будет выявлена. Означает ли это, что правительство взяло курс на достижение коллективного иммунитета в стране?

— В стране огромное количество случаев заболевания. У нас одних только ПЦР-тестов проводится более 200 тысяч в день. Существует предельная нагрузка, которую могут выдерживать лаборатории. ПЦР-тесты дают более точный результат, поэтому важнее сохранить их для тех, кто более уязвим. Для пожилых, для людей с хроническими заболеваниями. Всем остальным делают тесты на антиген.

Что касается коллективного иммунитета, то сложно сказать, когда он начинается. У нас беспрецедентная ситуация.

Нам не хватает данных и знаний, чтобы определить, на каком уровне заболеваемости и привитости населения мы сможем достичь коллективного иммунитета.

У нас очень широкий разброс, население неоднородно. Кто-то уже переболел. Есть те, кто привился два-три и даже четыре раза. Коллективный иммунитет предусматривает достаточно равномерное распространение иммунной защиты в разных слоях населения. В Израиле же целые группы мало или очень мало привитых.

Дети до пяти лет почти все непривиты,

в возрастной группе 5–11 лет привитых всего 10–15 процентов.

А мы говорим о штамме, о котором услышали только в ноябре. Мы до сих пор слишком мало про него знаем. В ЮАР «омикрон» быстро стал доминантным. Заболеваемость резко выросла, но затем так же быстро и упала. Остается только надеяться, что и мы выйдем на пик заболеваемости через две-три недели, после чего она быстро пойдет на спад. Но это может привести к нагрузке на систему. Предположительно, «омикрон» переносится легче, чем «дельта». Но если он в три раза менее опасен, а инфицирует в пять раз больше, тогда общий счет не в нашу пользу. Точно знать, что будет дальше, еще сложно.

Роман Янушевский, специально для «Новой»

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