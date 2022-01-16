 

Мнение: Руины высокоразвитой цивилизации

16.01.2022, 3:06, Разное
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Руины высокоразвитой цивилизации в Адыгее.

https://vott.ru/entry/601486 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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