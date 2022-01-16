 

Das Erste – спустя полгода после наводнений многие в Германии так и не получили обещанную помощь

16.01.2022, 2:46, Новости дня
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Спустя полгода после разрушительных наводнений многие в Северном Рейне — Вестфалии так и не получили от правительства обещанную финансовую помощь, пишет немецкий телеканал Das Erste. Пострадавшим помогла продержаться, в первую очередь, сплочённость и взаимовыручка местного населения. Регион по-прежнему находится в кризисном состоянии и остро нуждается в поддержке.

Помогла, в первую очередь, сплочённость людей на месте событий — как здесь, в Штольберг-Мюле в Северном Рейне — Вестфалии. Взаимная поддержка, на которую все могли положиться там, где вокруг супружеской четы Ульфиг сложилась команда, организовавшая соседей для достижения намеченных целей.

ДУЙГУ УЛЬФИГ, волонтёр: Мы всё ещё находимся в условиях кризисной ситуации. Нельзя просто ходить и говорить: ах, прошло уже так много времени, уже многое было сделано. Нет — вообще-то, это не так. Нам всё ещё нужна поддержка — в том числе в виде денег.

Министерство Северного Рейна — Вестфалии пишет о примерно 11,5 тысячи поданных заявлений. 9200 из них были проверены и одобрены. В процессе выплаты сейчас находятся целых 117 миллионов евро. Многие никаких денег ещё не получили — как семья Гротен, которая живёт на самом краю зоны разрушений. Целая улица здесь во время наводнения обрушилась, образовав кратер. Ущерб для них составил более 100 тысяч евро. В октябре они подали заявление на получение помощи земельному правительству, но до сих пор не получили никаких денежных средств.

ГЮНТЕР ГРОТЕН, пострадавший от наводнения: Сейчас мы надеемся на то, что всё, наконец, сдвинется с мёртвой точки — что по крайней мере для недвижимости в этом году денежная помощь будет переведена.

Правительство Северного Рейна — Вестфалии обещает работать без лишней бюрократии.

ХЕНДРИК ВЮСТ, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии: Перед нами стоит очень важная задача в том, что касается быстрого предоставления помощи, выплат. Поэтому нужно начать действовать быстрее в вопросе выплат.

Это необходимо для того, чтобы в зоны, пострадавшие от наводнения, такие как Мюнстер-Айфель, в скором времени смогло вернуться нечто похожее на нормальную жизнь.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.



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