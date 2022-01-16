Вооруженный мужчина в Техасе захватил прихожан синагоги в заложники

Вооруженный мужчина в штате Техас захватил в заложники находившихся в синагоге людей, в том числе раввина, сообщили американские СМИ.

«Операция спецназа проходит по адресу 6100 по улице Плезант Ран. Всех жителей близлежащих районов эвакуируют», – приводит сообщение полиции города Колливилль РИА «Новости».

По данным телеканала BNO News, вооруженный мужчина угрожает расправой заложникам, если кто-то попытается войти в здание, передает ТАСС.

Всех жителей близлежащих районов эвакуируют, проводится спецоперация. Телеканал CNN отмечает, что на месте работают сотрудники ФБР. По словам представителя полиции Дары Нельсон, на данный момент никто не пострадал, ФБР ведет с подозреваемым переговоры.

По данным телекомпании ABC, в заложниках находятся четыре человека, в том числе раввин. Захвативший заложников, по сведениям телекомпании, утверждает, что у него есть взрывные устройства. По информации ABC, предполагаемый преступник требует освободить из тюрьмы сестру, осужденную за терроризм.

Напомним, в конце декабря Федеральный суд в США приговорил американского студента Джона Эрнеста, устроившего стрельбу в калифорнийской синагоге в 2019 году, ко второму пожизненному заключению в дополнение к первому приговору, вынесенному судом штата.

В мае 2020 года спецпосланник Госдепартамента США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илан Карр заявил, что Соединенные Штаты накрыло «настоящей волной, даже цунами, антисемитизма в интернете». Один из самых нашумевших случаев произошел в США в 2019 году, когда несколько человек получили ножевые ранения при нападении на людей у синагоги в пригороде Нью-Йорка Монси.