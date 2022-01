Блинкен и Боррель скоординировали ответ на российскую агрессию против Украины – Госдепартамент США

“Приятно поговорил сегодня с Боррелем, чтобы обсудить дальнейшую координацию реакции США и ЕС на серьезно тревожащее наращивание Россией военной мощи на украинских границах”, – написал дипломат.

A pleasure to speak with @JosepBorrellF today to further coordinate the U.S.-EU response to Russia’s deeply concerning military buildup in and near Ukraine’s borders.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 15, 2022

В сообщении Государственного департамента от имени пресс-секретаря Неда Прайса говорится, что “Блинкен подтвердил, что дальнейшая российская агрессия против Украины будет встречена быстрыми, серьезными и скоординированными последствиями”.

Боррель в Twitter отметил, что Евросоюз продолжает “прекрасную координацию и сотрудничество с США в отношении дискуссий по европейской безопасности”.

Just had a call with @SecBlinken to inform about the outcome of our informal EU Foreign Ministers meeting yesterday.

We continue our excellent coordination and cooperation with the U.S. in regards to the discussions on European security. https://t.co/mDnV7zFXfQ

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 15, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

12 января на сайте Сената США опубликовали Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 – проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об “эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины”.

Документ предлагает ввести санкции, в частности, против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и начальника Генштаба вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Речь идет о блокировке и запрете всех операций с активами на территории США для лиц, которые попадут в санкционный список, запрете на въезд в США. Кроме того, в законопроекте предусмотрены санкции против газопровода “Северный поток – 2” и предлагается увеличить военную помощь США Украине.

В Кремле заявили, что введение санкций США против Путина расценят как разрыв отношений.

