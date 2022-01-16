 

TVE – ущерб от беспорядков в Казахстане оценили приблизительно в сумму €200 млн

16.01.2022, 2:01, Новости дня
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Последствия недавней вспышки насилия в Казахстане видны до сих пор, передаёт TVE. Власти оценили ущерб от беспорядков приблизительно в сумму €200 млн. Как ожидается, восстановительные работы в стране займут несколько месяцев.

ЭРИКА РЕЙХА, корреспондент TVE: Здесь, в Казахстане, до сих пор нет ясности по поводу того, сколько человек погибли во время серьёзных беспорядков и протестов, которые пережила эта страна. Но, как вы видите, следы этого насилия более чем очевидны. Мы находимся внутри мэрии Алма-Аты, одного из самых знаковых зданий этой финансовой столицы. Оно, как и многие другие здания, было полностью разрушено.  

Власти оценивают весь ущерб приблизительно в сумму 200 миллионов евро. Ожидается, что восстановительные работы продлятся несколько месяцев. Казахстан объявил об отмене красного уровня опасности в большей части страны, но не в эпицентре беспорядков, где, по их (властей. — ИноТВ) мнению, всё ещё остаётся террористическая угроза.

В Алматинской области по ночам до сих пор действует комендантский час. После того как президент Токаев отдал приказ стрелять на поражение по тем, кто угрожает правопорядку, здесь многие до сих пор живут со страхом в сердце.

Дата выхода в эфир 14 января 2022 года.



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