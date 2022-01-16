Россияне Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место на чемпионате Европы, завоевав золотые медали в танцах на льду.

Синицина и Кацалапов набрали 217,96 балла (87,89 балла за ритм-танец, 130,07 – за произвольный танец), вторые – Александра Степанова и Иван Букин (213,20; 86,45 + 126,75), третьими стали представители Италии Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97; 83,35 + 124,62). Россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место (186,61; 73,32 + 113,29), передает ТАСС.

Чемпионат Европы завершится 16 января, он проходит в Таллине.

Ране российский фигурист Марк Кондратюк занял первое место на чемпионате Европы в Таллине в мужском одиночном катании.

Напомним, в четверг российские фигуристы заняли весь пьедестал ЧЕ в парном катании. Ранее в тот же день российская фигуристка Камила Валиева на ЧЕ по фигурному катанию в Таллине установила новый мировой рекорд в короткой программе.