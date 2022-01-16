Жители Мали устроили многотысячный митинг в поддержку России

Жители Мали вышли на митинг в поддержку РФ и сотрудничества между странами.

Как рассказал один из участников демонстрации, глава «Организации молодых руководителей» Шейх Умар Сумано, многие малийцы считают, что РФ может помочь разрешить существующие в Мали проблемы. По словам Сумано, в демонстрации в столице страны Бамако приняли участие тысячи человек, а всего на акции, которые проходили в пятницу в Мали и в других странах с участием малийской диаспоры, вышли около 3-4 млн человек, передает РИА «Новости».

«Нужно сказать, что сначала они (митингующие) требовали снятия санкций ЭКОВАС, а кроме того, люди выступают за сотрудничество между Мали и Россией, потому что было много тех, кто его поддерживает», – сообщил Сумано.

Митингующие приходили на акцию с плакатами, на которых в том числе благодарили Россию. Сумано рассказал, что акция началась спонтанно и была первая в своем роде. Сейчас, по словам Сумано, на улицах Бамако уже тихо, но малийская диаспора продолжает демонстрации в США и во Франции, чтобы выступить в поддержку интересов своего народа.

Глава «Организации молодых руководителей» рассказал, что на митингах чувствовались антифранцузские настроения, потому что люди считают, что «источником проблемы Мали была Франция», а сегодняшние повстанцы в Мали действуют «в единстве с самой Францией». Решение же, по его мнению, может прийти из России.

«Многие в Мали считают, что решение может прийти из России. Говорят, что многие малийцы обучаются в России, РФ поддерживает армию Мали…» – рассказал Сумано. Он заявил, что благодаря РФ «малийская армия очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной».

В пятницу тысячи граждан Мали в разных городах страны вышли на акции протеста против жестких санкций, введенных Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). Как сообщало Agence France-Presse, только на центральной площади в Бамако собрались тысячи людей в цветах национального флага. Также большая толпа собралась в городе Тимбукту на севере Мали. Наряду с этим акции проводились и в южных городах.

Страны ЭКОВАС ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной – за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций. Власти Мали в ответ закрыли границы со всеми странами ЭКОВАС, кроме Гвинеи.

В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали. В сентябре Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с ЧВК Вагнера. Между тем Кремль опроверг присутствие в Мали российских военнослужащих. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами. Политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам РФ в Африке.