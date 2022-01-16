Как стилизовать тренды 2021 года, чтобы модно выглядеть в них и в 2022-м: советы

Сезон-2021 пополнил наш гардероб многими практичными вещами: облегающими водолазками, вязаными жилетками, одеждой ярких расцветок и другими стильными предметами. Но в 2022 году многие вещи, которые были так популярны в прошлом сезоне, утратят свою актуальность. Однако не стоит избавляться от них. Вы можете легко вписать тренды минувшего года в современные луки.

Вязаная жилетка

Эту вещь можно смело назвать одной из самых универсальных. В прошлом сезоне вязаные жилетки были на пике популярности. Если вы не хотите расставаться с этим практичным (но, увы, уже не таким актуальным) предметом гардероба, просто выбирайте нестандартные сочетания.

Так, вязаный жилет стоит сочетать не с привычными джинсами и рубашками, а с платьями и сарафанами. Причем длина платья может быть самой разной: от целомудренного макси (как на главном фото) до экстремального мини.

Облегающая водолазка

Облегающие водолазки, особенно с различными принтами, были трендом минувшего года. Однако в этом сезоне более актуальны свободные силуэты. Но не спешите расставаться с любимыми облегающими вещами.

Этой весной юбки длины макси снова входят в моду. Они идеально сочетаются с облегающим верхом.

Чтобы лук выглядел цельно, выбирайте верх и низ одинаковой цветовой гаммы. Юбка при этом не должна быть облегающей, предпочтительны свободные силуэты.

Верх от бикини

Скучаете по пляжному сезону? Тогда носите верх от бикини прямо сейчас! Верхнюю часть купальника можно использовать в качестве топа.

Однако помните, что верх от бикини нужно сочетать с максимально закрытой и кэжуальной одеждой, которая не имеет ничего общего с пляжем. Так, в 2022-м хороша комбинация с объемным кардиганом и джинсами свободного кроя.

Яркая одежда

В 2021 году дизайнеры призывали нас носить вещи ярких цветов. Стремление к яркости и небазовым оттенкам, несомненно, связано с месяцами пандемии и желанием скрасить будни и забыть о невзгодах.

Неизвестно, каким будет 2022 год, но для ярких вещей в нем тоже есть место. Если у вас осталось много яркой одежды, не бойтесь облачаться в нее с головы до пят. В этом сезоне актуальны яркие тотал-луки, состоящие из вещей сочной расцветки.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Пиджак

Как и вязаная жилетка, пиджак свободного кроя является базовой составляющей гардероба. В прошлом сезоне луки с пиджаками были одними из самых популярных. В этом году мода на пиджаки никуда не ушла, однако все же стоит стремиться к более необычным сочетаниями.

Например, комбинировать пиджак с топом. Топ может быть любым: спортивным или с кружевной отделкой.

Кроссовки

В 2021-м кроссовки носили буквально со всем: джинсами, классическими костюмами и даже платьями. Словом, с чем-то неспортивным. Однако в 2022-м все встанет на свои места.

Кроссовки в этом сезоне стоит носить именно со спортивной одеждой. Так, выбирайте спортивные платья, штаны и шорты, чтобы составить гармоничный лук.

Мини-юбка

Короткие юбки хорошо сочетаются с высокими сапогами.

Однако этой весной к трендовому луку с мини добавится одна важная деталь – платформа.

Обувь на платформе станет горячим весенним трендом. Так что сочетайте мини-юбки с сапогами и туфлями не на каблуке, а на устойчивой платформе.