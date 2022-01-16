В Ингушетии озвучили три претензии к Кадырову. Тот заявил, что у Чечни нет проблем с Ингушетией

Султыгов выдвинул Кадырову три основные претензии.

Первая касается передачи части ингушской земли Чечне, из-за которой в 2018–2019 годах массово протестовали жители Ингушетии. Султыгов попросил Кадырова создать двухстороннюю комиссию для определения границ между двумя регионами, отметив, что “отношения между народами не наладятся до тех пор, пока остро будет стоять территориальный вопрос”.

Житель Ингушетии также предъявил Кадырову претензии относительно ингушей, проживающих в столице Чечни Грозном и находящихся на учете.

“Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказные с владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей”, – призвал Султыгов.

Также он попросил главу Чечни повлиять на высокопоставленных чеченских чиновников, чтобы они воздержались от нелицеприятных выражений в адрес ингушей.

15 января Кадыров подвел итоги данного им времени Ингушетии на предъявление ему претензий. Видеозапись с главой Чечни опубликована в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95, связанном с Кадыровым (его официальный аккаунт был заблокирован в 2020 году).

“РИА Новости” сообщают, что Кадыров, обращаясь к ингушскому народу, заявил, что к старейшинам его рода и муфтию Чечни никто из представителей Ингушетии на обращался, а это значит, что у Чечни с Ингушетией “никаких проблем нет”.

Все это произошло на фоне конфликта, возникшего после того, как бывший чиновник Ингушетии Яхья Хадзиев извинился перед своим родом за то, что обнял Кадырова.

Контекст:

Между Чечней и Ингушетией после распада СССР начался конфликт о пограничных территориях: в составе СССР обе республики входили в Чечено-Ингушскую АССР. В 1990-х годах начался территориальный спор о Сунженском и Малгобекском районах, сообщает РБК.

В 1993 году Джохар Дудаев, провозгласивший Чеченскую Республику Ичкерию, и глава Ингушетии Руслан Аушев подписали договор, согласно которому Сунженский район, кроме населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии. В ноябре 2021 года Кадыров грозился силой отнять у Ингушетии земли, “незаконно переданные” Дудаевым, сообщает Lenta.ru.

В 2012 году в Чечне создали комиссию по уточнению и согласованию административной границы между республиками. В итоге к Чечне перешла горно-лесистая местность в части Сунженского района, а к Ингушетии – такая же территория в Надтеречном районе Чечни.

В сентябре 2018 года лидеры Чечни и Ингушетии Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между республиками. Чечне перешли часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность, а Ингушетии – территория на границе с Малгобекским районом.

Подписание документа спровоцировало массовые акции протеста в Магасе, столице Ингушетии. К 4 октября у ингушского парламента собралось более 6 тыс. человек. Они требовали, чтобы вопрос о границе решался на референдуме.

Кадыров пригрозил Ингушетии войной, если граница между республиками не будет признана. В отношении организаторов митингов в Ингушетии завели уголовные дела. 16 октября соглашение об установлении административной границы между Чечней и Ингушетией вступило в силу.

—