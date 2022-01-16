“Газпром” через суд в Швеции потребовал задним числом увеличить стоимость газа для польской компании

“14 января 2022 года Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo получила повестку от адвокатов ПАО “Газпром” и ООО “Газпром экспорт” в специальный арбитражный суд в Стокгольме по ходатайству об изменении ценовых условий на газ, поставляемый по Ямальскому контракту”. “Газпром” ожидает увеличения цены контракта задним числом”, – говорится в сообщении.

В PGNiG отметили, что “Газпром” добивается пересмотра договоров от 8 декабря 2017 года и 9 ноября 2020 года.

Глава правления польской компании Павел Маевский заявил, что требование “Газпрома” “совершенно необоснованно”, и объявил о готовности доказать это в арбитражном суде.

В “Газпром экспорт” агентству РБК подтвердили 14 января факт подачи иска. В российской компании рассказали, что ранее направляли PGNiG требование о пересмотре цены на природный газ с 1 ноября 2017 года, право на пересмотр прописано в контракте.

“Принимая во внимание, что коммерческие переговоры по пересмотру цены в соответствии с требованиями “Газпром экспорта” не привели к достижению договоренностей, российская компания в соответствии с контрактными условиями передала эти споры на разрешение арбитражного трибунала”, – объяснили в компании из РФ.

Контекст:

Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривал поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действовало до 2022 года. В PGNiG заявляли, что не намерены продлевать контракт.

Стороны контракта могут раз в три года требовать пересмотра цены за газ, исходя из рыночных условий. Согласно формуле take-or-pay (“бери или плати”) PGNiG должен покупать ежегодно до 2022 года не менее 8,7 млрд м³ газа.

Стокгольмский арбитраж в марте 2020 года признал, что цена на газ для Польши в рамках подписанного с РФ в 1996 году контракта была нерыночной и завышенной, и изменил ее формулу. Новая формула применялась к поставкам газа начиная с 1 ноября 2014 года. PGNiG оценила компенсацию за переплату в $1,5 млрд.

ООО “Газпром экспорт” перечислило PGNiG $1,5 млрд переплаты за газ 30 июня.

Во второй половине 2021 года цены на газ в Европе резко повысились в связи с его дефицитом. Толчком к росту стоимости стали результаты аукциона, на котором “Газпром” отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

21 декабря цена на газ в Европе обновила исторический максимум – более $2000 за 1 тыс. м³. Позже его стоимость упала.

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