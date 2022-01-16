«Хорошо, что ты в шапке»

Что учителя и родители думают по поводу очередной эпидемии лжеминирования школ.

12–13 января во многих регионах РФ десятки школ были эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании. В некоторых городах школы полностью прекратили работу. Липецк, Саратов, Самара, Тюмень, Нижний Новгород, Архангельск, Екатеринбург, Красноярск — список еще неполный. ФСБ, как обычно, пояснила о «следе из-за рубежа». Почему «как обычно» — потому что ровно то же самое уже было два года назад, только не в январе, а в ноябре и декабре.

Точно так же крупные города страны в этом году охвачены волной эвакуаций. Точно так же никому не известно, кто это, зачем это, чего хотят. Разве что в этом году прибавились сообщения о буллинге: мол, бывшие ученики, над которыми издевались в школе, теперь собираются свои школы взорвать.

Эвакуация детей в Екатеринбурге. Скриншот с видео

Так же, как и в позапрошлом году, детей эвакуируют из школ — быстро, не давая одеться. Когда это происходило в Москве в плюс восемь, родители сдержанно бухтели. Но теперь в Екатеринбурге очевидцы замечали, что по всему городу у школ стояли толпы детей — часто совсем раздетых, в сменной обуви на 14-градусном морозе. Дети в белых рубашечках и школьных брючках-сарафанчиках пляшут, чтобы согреться, учителя тщетно пытаются их обнять.

В большинстве случаев детей все-таки старались увести в соседние школы или другие муниципальные заведения — но идти все равно приходилось раздетыми по морозу.

Родители в чатах и соцсетях непримиримо спорят. Одни говорят: что за вопиющее безобразие — дети голые на морозе! Другие возражают: за десять минут на морозе ничего не случится, тревога реальная, а не учебная, если бы был настоящий террорист или настоящая бомба, пока дети копались бы в раздевалке, могло произойти что угодно!

В реальность минирования практически никто не верит, но всем тревожно. Маленькие дети пугаются и плачут, средние радуются разнообразию школьных будней — и возвращаются домой спать. Старшие иногда даже досадуют, что уроки пропали: экзамены скоро. Учительница из Кургана говорит: «Детям весело — не учатся. Родители скорее рассержены, а некоторые напуганы: кто даст гарантии, что одно из лжесообщений не окажется настоящим? Когда у нас такое было, накатывало ощущение беспомощности».

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Примечателен ответ одной екатеринбургской мамы на сообщение сына об эвакуации: «Хорошо, что ты в шапке». Семьям приходится вырабатывать собственные правила поведения в экстремальной ситуации, рассказывает она: «В нашей школе детей подержали на улице и вернули обратно. Тёма заволновался, а вдруг бомба, не могли же проверить так быстро ВСЁ? И его отпустили домой, а остальных чуть позже отпустили. Я сказала сыну, что если ему тревожно — валить из двора, где всех держат, уходить из школы, сбегая с уроков: личное спокойствие и безопасность важнее дисциплины».

Некоторые родители пишут в соцсетях о том, что «словили дзен» — но его, правда, надолго не хватило: «Мы [родители] первый-второй раз еще беспокоились, а потом словили дзен: «Надень шапку, мало ли, вдруг опять эвакуация», — говорили, отправляя детей в школу, — пишет московская мама. — Потом уже совсем не смешно стало — по три эвакуации в неделю в одном заведении.

Эвакуация одной из школ в Великом Новгороде. Фото: соцсети

Кто так развлекался? Почему так долго не вычисляли звонивших? Или это вовсе учения были?.. Так и нет ответов до сих пор».

«Я как родитель опасаюсь, что эти «минирования» из того же логического ряда, что взрывы жилых домов 20+ лет назад, что сейчас «найдут» след заграничный и «сплотятся» против угрозы, — пишет мать из Екатеринбурга. — Я ни на грош не верю, что там могут быть реальные бомбы… Если только это не та реальность, в которой с помощью этой манипуляции должен случиться определенный общественный эффект. И тогда непредсказуемо, как взрыв газа, где и что может случиться на самом деле».

У московских родителей — свои новости: в некоторых школах начали проводить практические тренировки на случай вооруженного нападения террориста-одиночки.

Детей учат баррикадировать двери, забираться под парты и закрывать головы руками. Младшие дети опять-таки пугаются и плачут. Коллега, учитель химии, комментирует: «Я считаю, что детей надо тренировать в принципе не разбегаться, а спокойно выполнять указания взрослых. Но это можно делать на тренировке противопожарной безопасности, например. А вот взрослых тренировать надо. И не только что делать, но и как детей успокаивать».

А что пропали уроки, что отстаем, что не успеем к концу года управиться с программой, — все эти мысли уже потом приходят, когда отпустит стресс и беспокойство за детей. Нагоним как-нибудь, не впервой. Это вообще неважно.

Важно другое. ФСБ еще два года назад заметила «иностранный след». Следственный комитет опять берет дело на контроль. Два года прошло с прошлой волны ложных минирований — но вся королевская конница и вся королевская рать так и не изловили того Шалтая-Болтая, из-за которого массовые эвакуации школ продолжаются по всей стране, а дети в легкой одежде торчат на морозе — в наши-то пандемийные времена. Нам по-прежнему туманно сообщают, что некие силы из-за рубежа хотят дестабилизировать обстановку в России.

Ловить отправителей ложных сообщений о минировании — это, конечно, не бесштанных блогеров у храмов голыми руками брать. А может быть, даже и страшно думать, кого назначат виновным и что из этого выйдет.

Ирина Лукьянова, учитель, обозреватель «Новой»

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