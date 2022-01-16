WSJ – энергетическая зависимость Европы от Москвы связывает ей руки в противостоянии между Россией и США

Несмотря на попытки диверсифицировать своих поставщиков энергоресурсов, Европа остаётся зависимой от российского газа и в обозримом будущем это вряд ли изменится, пишет The Wall Street Journal. По словам издания, такая ситуация связывает региону руки в набирающем обороты противостоянии Москвы и Вашингтона и может сделать Европу более уязвимой в случае обострения.



AP

Растущая зависимость Европы от российского газа и нефти ограничивает её пространство для манёвра в набирающем обороты кризисе между Москвой и Вашингтоном и делает крайне уязвимой в случае обострения, считает The Wall Street Journal.

В четверг 13 января представители США, РФ и европейских стран встретились в Вене в рамках заседания постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы обсудить напряжённую ситуацию. До этого в ходе своих переговоров официальные лица из Москвы и Вашингтона так и не сумели урегулировать разногласия по поводу размещения российских войск у границ с Украиной, важной страны для транзита газа в Западную Европу, и требований Кремля изменить структуру европейской безопасности.

По словам издания, о главной роли энергетического вопроса в этом противостоянии говорит то, что в четверг сенат США отклонил законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», построенного для транспортировки российского газа в Германию. Для принятия законопроекта необходимо было набрать 60 голосов — однако инициативу поддержали только 55 сенаторов, 44 высказались против.

Западные политики обвиняют Кремль в том, что он в последние месяцы придерживает дополнительные поставки газа в Европу, чтобы вынудить местных регуляторов одобрить «Северный поток — 2». РФ это отрицает. Как настаивают американские законодатели и Украина, новый газопровод только усилит энергетическую зависимость Европы от Москвы.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, задействованного в обсуждениях потенциального ответа на кризис на украинской границе, зависимость Европы от Москвы ведёт к тому, что правительства европейских стран не готовы вводить санкции против российского энергетического сектора, которые могли бы послужить сдерживающим инструментом на случай вторжения на Украину. Впрочем, такие планы РФ тоже отрицает.

Кроме того, как отмечает источник газеты, европейские политики опасаются, что в ответ на санкции Москва может сократить экспорт газа в Европу. Несмотря на активную работу американских лоббистов, Германия ещё не сделала конкретных заявлений о том, заблокирует ли она «Северный поток — 2», если РФ нападёт на Украину.

Как обращает внимание The Wall Street Journal, российское «бряцание оружием» на украинской границе и контроль над энергетическими поставками уже привели к повышению цен на энергоресурсы в Европе. Это демонстрирует то, что последняя уже долгое время полагается на «поставщика, который всё чаще стремится использовать энергоресурсы как дипломатический инструмент».

«Правительства в регионе могут осознать, что столкнулись с дилеммой, если будут вводиться санкции, а потом Россия, пусть и ненадолго, перекроет Европе весь газ», — комментирует председатель Центра глобальной энергетики при «Атлантическом совете»* и бывший посол США при ЕС Ричард Монингстар.

По информации издания, с «аннексии»** Крыма в 2014 году РФ увеличила свою долю на европейском газовом рынке. В прошлом году Москва по своим газопроводам поставила Европе 123,8 миллиардов кубометров газа, что составило 29% рынка. Это меньше, чем 34% в 2018 году, но по-прежнему больше, чем 27% в 2014-м. Кроме того, РФ поставляет Европе и сжиженный природный газ на танкерах.

По мнению Меган О’Салливан, директора Проекта по энергетической геополитике при Школе Кеннеди Гарвардского университета, российский президент Владимир Путин продемонстрировал «миру и, в частности, европейцам, что старая геополитика нефти и газа жива и отлично себя чувствует». «В обозримом будущем Европа так и будет оставаться зависимой — возможно, всё такой же зависимой, как и раньше, — от российского газа», — полагает аналитик.

Как напоминает The Wall Street Journal, Европа уже давно пытается диверсифицировать своих поставщиков и закупать газ также у Центральной Азии, Норвегии, Северной Африки и США, а также работать с возобновляемыми источниками энергии. Однако последние зачастую оказываются ненадёжными из-за изменения погоды, а атомная энергетика остаётся спорной политической темой в регионе. Многие местные угольные электростанции закрылись, а своего газа в Европе производится мало, поэтому альтернатив нет — необходимо экспортировать. А в зимние месяцы, когда спрос на газ высок, кроме России, мало кто может поставлять необходимые объёмы.

Ещё несколько месяцев «Северный поток — 2», скорее всего, ещё не будет работать, потому что ему необходимо получить одобрения у регуляторов в Германии и ЕС. Но когда газопровод начнёт свою работу, он станет одной из важнейших частей европейской инфраструктуры по импорту газа.

Газета подчёркивает: ещё со времён СССР РФ была крупным поставщиком энергоресурсов для Европы и не особо пыталась использовать свои нефть и газ как рычаги влияния. Тогда Москва воспринимала энергоресурсы, одно из главных своих экспортных направлений, как способ развивать торговые и прагматичные отношения с Европой. Но со временем и усилением напряжённости с Западом эта позиция изменилась. РФ дважды урезала поставки газа в Европу — зимой 2006 и 2009 годов во время ценовых разногласий с Украиной.

«В 2000-х РФ решила использовать газ как геополитический инструмент. Москва не сумела убедить мир, что дело исключительно в бизнесе, и испортила свою репутацию стабильного поставщика», — объясняет основатель аналитической компании R.Politic Татьяна Становая.

Как считает Международное энергетическое агентство, РФ главным образом ответственна за текущую нехватку газа в Европе, поскольку «Газпром» урезал поставки в четвёртом квартале. Несмотря на не слишком холодную погоду и помощь США, оптовые цены на газ на северо-востоке Европы сейчас почти в три раза больше, чем в прошлом году. Аналитики предупреждают, что даже без манипуляций со стороны РФ до весны газ может подорожать ещё сильнее в условиях похолоданий и сокращающихся запасов.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.

** Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).