Названы лучшие места для отдыха по программе туристического кешбэка в России

Россиянам не стоит ограничиваться традиционными направлениями для отдыха зимой, такими как Сочи, Крым и Санкт-Петербург, можно воспользоваться программой чартерных перевозок по России, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

«Условия программы останутся прежними: тур должен быть оплачен картой «Мир», сумма кешбэка составит 20 % от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. Отправиться в поездку можно будет до 30 апреля, а в речные круизы до 1 июня. Лично я бы советовал не ограничиваться традиционными направлениями – Сочи, Крым, Санкт-Петербург. Сейчас действует программа чартерных перевозок по России. В ней есть туры на Сахалин, в Казань и Тюмень – на термальные источники. Еще одно интересное предложение – оздоровительный туризм. Зимой и весной можно великолепно отдохнуть и полечиться на курортах. А еще – покататься на лыжах. Также я бы рекомендовал москвичам туры выходного дня в города Золотого кольца», – приводит «Вечерняя Москва» слова Горина.

Тем, кто любят ночь больше, чем день, советуют поехать в Мурманск. Полярная ночь в этом городе длится 40 суток. Самые популярные места Мурманской области для наблюдения за северным сиянием – Хибинские горы, поселок Териберка и село Ловозеро. Пермский край: в горы!

Любителям горнолыжных трасс предлагают посетить Пермский край,в новом туристическом сезоне начал работу 21 горнолыжный курорт с хорошим оборудованием и развитой инфраструктурой. Самый крупный из них – туристический центр «Губаха». Также интересное направление – Тюмень. Зимой сюда приезжают, чтобы отдохнуть в термальных водах с целебным эффектом. Базы отдыха работают круглый год, но зимой вы сможете увидеть людей, купающихся в бассейнах на фоне сугробов.

Многие рыбаки выбирают зимой Астрахань, где неплохо ловятся сазан, сом, карась и карп. В перерывах между сеансами мужской рыботерапии туристам обещают недорогой отдых на турбазах, которых, кстати, в области больше 40.

«Если хотите сэкономить побольше, то пользуйтесь кешбэком правильно. Вы вернете больше денег, если не просто забронируете отель, а купите пакетный тур у туроператора. Если билет на самолет вы купите сами, то возврата средств не будет. Очевидно, что в районе 23 февраля, 8 марта и в период школьных каникул цены будут несколько выше. Если есть возможность, лучше отдохнуть в другое время. Третье: старайтесь бронировать заранее. Как показывает практика, чем больше глубина бронирования, тем выше и скидка. Плюс кешбэк!», – сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Борзыкин.

Ранее стало известно, что новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января и продлится до 12 апреля 2022 года.

Программа кешбэка за туры по РФ была впервые запущена Ростуризмом в 2020 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По оценкам экспертов, эта мера помогла восстановлению внутреннего туризма в условиях пандемии и позволила поддержать как туристов, так и представителей бизнеса.

С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туры и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им на карты вернулось 6,7 млрд рублей. Кроме того, программа повысила доступность путешествий по стране для семей с детьми – в среднем, на каждую транзакцию приходилось 2,2 человека – 25% из которых дети.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тыс. рублей при поездках на Дальний Восток.