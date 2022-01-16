 

Мужская сборная РФ выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

16.01.2022, 1:08, Новости дня
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Российские биатлонисты Саид Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков победили в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Германии.

Победители прошли эстафету с результатом 1 час 11 минут 6,1 секунды без штрафных кругов и с четырьмя дополнительными патронами. Второе место заняла сборная Германии (отставание 7 секунд; 0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона), третье место у биатлонистов из Белоруссии (+23,0; 0+6), передает ТАСС.

В зачете эстафет на Кубке мира мужская сборная РФ поднялась на второе место с равным количеством очков с командой Норвегии – по 156, но норвежцы опережают россиян за счет большего количества побед. В Кубке наций лидирует сборная Норвегии, набравшая 4 308 очков. На втором месте идут французы (4 268), на третьем – российская команда (4 227).

В последний раз мужская сборная РФ одерживала победу в эстафете на этапе Кубка мира в германском Оберхофе 13 января 2019 года. Белорусские спортсмены впервые с января 2006 года заняли место на пьедестале в эстафете на этапе Кубка мира. Тогда на этапе в Оберхофе в составе белорусской команды бежали Алексей Айдаров, Сергей Новиков, бывший президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев и Олег Рыженков.

Ранее российские биатлонисты Резцова и Бабиков выиграли сингл-микст на пятом этапе Кубка мира.

Этап Кубка мира в Рупольдинге заверш ится 16 января.



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