Восстановить ресницы после наращивания достаточно легко: полезные советы

Наращивание ресниц является очень популярной процедурой, которой сейчас может пользоваться практически каждая девушка. В результате ресницы выглядят более длинными, объемными и яркими, чем натуральные. Однако часто бывает так, что первоначальные положительные эмоции меняются на менее хорошие.

Могут быть самые различные ситуации. Может быть тяжело отыскать опытного мастера, который сможет все сделать максимально качественно, не подходят материалы или могут появиться аллергические реакции. Кроме того, может просто надоесть создаваемый образ, и захочется вернуть свою естественность.

Чем дольше вы носите наращенные ресницы, тем реже становятся натуральные волоски, они ломаются, а также все больше тускнеют и блекнут.

Если ощущаете, что натуральные волоски повредились или просто хочется вернуться к естественному виду, тогда стоит отказаться от наращивания ресниц и восстановить свои собственные. Вот несколько советов относительно того, как правильно это сделать.

Покрасить ресницы хной

Окрашивание волосков хной также часто называют биотатуажем. Благодаря проведению подобной процедуры можно на несколько недель отказаться от применения декоративной косметики.

Чтобы провести эту процедуру без вреда для здоровья органов зрения, желательно посетить салон красоты. Такое окрашивание поможет ускорить рост волосков и сделать их более густыми. Ресницы будут выглядеть выразительнее и смогут намного быстрее восстановиться.

Использовать масло усьмы

Есть множество различных средств, которые помогут восстановить поврежденные ресницы. Особого внимания заслуживает масло усьмы. Оно не настолько популярное, как, например, репейное, однако является намного эффективнее.

Масло усьмы способствует восстановлению поврежденных волосков и сделает их более крепкими и здоровыми. Приобрести это средство можно в аптеке, а способ применения максимально простой.

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Нужно нанести масло на область роста волосков, распределить массажными движениями. Этот продукт является также достаточно эффективным для бровей.

Применение сока алоэ

О полезных свойствах этого средства известно уже достаточно давно. Сок алоэ можно использовать для улучшения состояния бровей, волос и ресниц.

Можно наносить его щеточкой довольно тонким слоем перед использованием туши. Это помогает ресницам восстановиться, несмотря даже на то, что вы будете применять для макияжа декоративную косметику. Большим преимуществом является то, что после применения сока алоэ тушь ложится на ресницы более ровным слоем.

Применять специальные сыворотки

Сыворотки являются самым простым и быстрым способом восстановления натуральных волосков.

Именно благодаря этому средству можно буквально за неделю отрастить красивые и густые ресницы.

Принимать витамины

Можно для укрепления ресниц применять не только средства для внешнего применения.

Немаловажное значение имеют и витамины, которые принимаются внутрь. Для укрепления ресниц подойдет абсолютно любой комплекс, в составе которого содержатся витамины А, В и Е.