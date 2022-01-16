Вязаный кардиган, жакет с эффектом овчины и куртка с поясом: теплая одежда, которую можно носить и с платьем, и с джинсами

Зима – это не повод отказываться от любимых образов с платьями и джинсовыми брюками. Но при температуре -10 градусов Цельсия не очень комфортно прогуливаться по улице в легком платьице, даже если поверх него вы надели шерстяное пальто. Нужен какой-то еще один слой, который вас согреет и позволит вам без труда пережить холодные зимние дни. В этой статье мы расскажем о вещах, которые можно сочетать как с платьями, так и с джинсами. Эти вещи универсальны и впишутся в образы самой разной стилевой направленности. Самое главное заключается в том, что они спасут вас в холодное зимнее время.

Укороченный кардиган

В зимнее время укороченные кардиганы можно носить в качестве топов. Такие модели формируют красивый силуэт и подчеркивают линию талии. Разумеется, если на улице мороз, то сверху нужно надеть пальто или шубу.

Сейчас можно выбрать модель на любой вкус. Хорош как трикотаж спокойной цветовой гаммы, так и модели сочных неоновых расцветок. Также можно надеть кардиган с принтами, вышивкой и прочими декоративными элементами.

Трикотажные укороченные кардиганы хороши как с джинсами, так и с платьицами. Они утепляют образ и подчеркивают женственный силуэт. Чтобы образ смотрелся более современно, дополните его обувью на грубой подошве.

Укороченный кардиган из тонкого трикотажа лучше всего носить именно в застегнутом виде, чтобы он был похож на топ. Можно заправлять его в брюки, чтобы дополнительно подчеркнуть талию.

Удлиненный кардиган свободного кроя

Длинные кардиганы оверсайз созданы для холодного сезона. Они оберегают вас от холода и одновременно позволяют создать расслабленный зимний лук. Носить кардиган без верхней одежды можно там, где зимой на улице плюсовая температура. В наши суровые зимы обязательно нужна верхняя одежда.

Удлиненный кардиган крупной вязки можно адаптировать под современные модные тенденции. Выбирайте модели с контрастными пуговицами, а также отдавайте предпочтение ярким расцветкам, таким как фуксия.

С длинным теплым кардиганом отлично сочетаются платья в бельевом стиле. Вам точно будет комфортно в таком наряде. Конечно, микс с джинсовыми брюками и футболкой – это тоже беспроигрышный вариант. Однако помните один важный нюанс. Выбирайте верхнюю одежду, которая будет длиннее кардигана. Он не должен выглядывать из-под пальто.

Жакет с эффектом овчины

В холодное время года наиболее актуальна одежда из теплосберегающих материалов, например, из меха.

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Особенно эффектны объемные меховые вещи. Мех совершенно не обязательно должен быть натуральным. Искусственные материалы не менее хороши. Стоят они дешевле, а их внешний вид не уступает натуральным.

Стильно смотрятся жакеты из искусственной овчины. Их можно комбинировать с сарафанами, джинсами и вещами других фактур (например, брюками из кожи). Овчина выглядит фактурно и хорошо защищает от холода.

Меховой жакет можно снять в отапливаемом помещении и носить его только на улице под пальто. Помните, что многослойные образы – это настоящая палочка-выручалочка в холодный сезон, когда ощутима разница температур на улице и в помещении.

Куртка-рубашка

Куртки с рубашечным воротником были популярны еще в прошлом сезоне. Сейчас они по-прежнему остаются в тренде из-за своей практичности. Однако в 2022 году куртка-рубашка стала более женственной, имитирующей силуэт песочных часов.

Современные модели снабжены контрастными пуговицами, которые вполне могут послужить украшениями. Также на смену тотальному оверсайзу пришли модели по фигуре.

В этом году теплая курточка-рубашка снабжена поясом (он может быть в тон или контрастным), чтобы сделать акцент на талии. Утепленную рубашку можно сочетать как с джинсами, так и с романтичными платьями в цветочек. Эффектно смотрятся модели из замши и экокожи на меховой подкладке.

Пиджак оверсайз

Пиджак должен быть именно оверсайз, чтобы под него можно было без проблем надеть второй слой одежды: платье, блузу, рубашку или джемпер. Если на улице прохладно, объемные пиджаки можно сочетать с трикотажными платьями крупной вязки.

Пиджак отлично впишется как в деловой, так и в повседневный образ. А в сочетании с романтичным платьем в бельевом стиле его можно надеть и на свидание.

Весной объемный пиджак – это хорошая замена пальто. Наиболее универсальны модели спокойных расцветок: коричневые, серые, бежевые, кофейные, молочные. Если у вас уже есть базовый пиджак, который подходит буквально ко всему, разнообразьте свой гардероб моделью ярких расцветок. Яркая цветовая гамма будет актуальна этой весной.