 

Лавров заявил, что те, кто “зазывает” Швецию и Финляндию в НАТО, не уважают их суверенитет

16.01.2022, 0:58, Новости дня
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У Лаврова спросили, уважает ли Россия суверенитет Финляндии и Швеции и право этих стран самостоятельно принимать решения по политике безопасности, в том числе по поводу вступления в НАТО.

Он ответил, что Россия “в полной мере уважает суверенитет и Финляндии, и Швеции” и считает, что “политика нейтралитета этих стран является одним из важнейших вкладов в общую европейскую архитектуру и в обеспечение стабильности на европейском континенте”.

“Вот кто не уважает суверенитет Финляндии и Швеции, так это те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО”, – заявил Лавров.

По словам главы МИД России, “устами” генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга Швецию и Финляндию стали “зазывать начать процесс присоединения к Североатлантическому альянсу”.

“Решать, безусловно, финскому, шведскому народам. Всегда обсуждаем с нашими соседями эти темы, когда проводим переговоры по международной проблематике. Видим, что руководство Финляндии и Швеции понимает все аспекты данного вопроса. У нас есть основания полагать, что вклад нейтральных государств в европейскую безопасность не ослабнет”, – сказал Лавров.

Финляндия и Швеция являются членами Евросоюза, но не входят в состав НАТО.

Принцип неприсоединения к военным альянсам в Швеции был закреплен на законодательном уровне. В 2016 году парламент Швеции ратифицировал соглашение о допуске войск НАТО на свою территорию.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в июле 2018 года, что Москва примет ответные меры из-за активного сотрудничества Швеции и Финляндии с НАТО, писал российский “Интерфакс”.

Президент Финляндии Саули Нийнисте 31 декабря рассказал, что его страна не намерена отказываться от возможности подать заявку на вступление в НАТО. По словам Нийнисте, он говорил об этом президенту РФ Владимиру Путину в ходе телефонных переговоров, состоявшихся 14 декабря.

13 января Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в Североатлантическом альянсе смогут быстро вступить в НАТО.

Разговоры о возможном вступлении Финляндии и Швеции ведутся на фоне переговоров России и стран Запада о “гарантиях безопасности”.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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