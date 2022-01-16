 

Шевченко уволили из “Дженоа” из-за разногласий о трансферах, в том числе российского футболиста – СМИ

16.01.2022, 0:58, Новости дня
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Вопрос касался немецкого полузащитника Надима Амири, выступающего за “Байер” из Леверкузена, и российского полузащитника, игрока сборной РФ и итальянской “Аталанты” Алексея Мирончука.

Шевченко якобы хотел как можно скорее увидеть этих футболистов в составе “Дженоа”, но процесс “не был разблокирован по нескольким причинам”. Из-за этого отношения между теперь уже бывшим тренером и руководством клуба испортились, пишет издание.

По его данным, Шевченко могли уволить еще раньше, но сделали это 15 января.

“Дженоа” объявил о назначении Шевченко 7 ноября 2021 года. За это время клуб выиграл только раз в 11 матчах. Сейчас “Дженоа” занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отмечается на сайте Серии А.

Контекст:

Причина увольнения Шевченко не сообщается, но СМИ писали, что будущее украинца в клубе под вопросом из-за плохих результатов. По информации портала Tuttomercatoweb, во время переговоров о расторжении контракта между клубом и тренерским составом шла речь о €20 млн компенсации для Шевченко и его тренерского штаба.

Украинский наставник “Аль-Айна” из ОАЭ Сергей Ребров говорил 24 декабря, что “Дженоа” нуждается в усилении состава, а Шевченко было “очень тяжело наладить какую-то модель игры”, так как “Дженоа” играл в этот период практически все матчи с лидерами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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