 

Посол Украины при НАТО заявила, что после переговоров РФ с НАТО уровень угрозы для Украины не уменьшился

16.01.2022, 0:58, Новости дня
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“Диалог был тяжелым. Но, как сказал генсек [Йенс Столтенберг], диалог был важен, чтобы понять в том числе и требования и позицию Российской Федерации. Меня, конечно, очень радует в этой ситуации, что все без исключения делегации выступили в поддержку Украины и все единогласно отказались обсуждать ультимативные требования РФ. Особенно касающиеся перспектив расширения НАТО за счет Украины”, – сказала она.

На вопрос, означает ли позиция стран НАТО, что уровень угрозы для Украины может уменьшится, Галибаренко ответила: “К сожалению, не значит”.

“И, как рассказали нам союзники, к сожалению на призывы к РФ осуществить деэскалацию вокруг Украины российская делегация никак не отреагировала. Поэтому скажу четко: хочешь мира – готовься к войне. Надо быть готовыми продолжить дипломатические усилия, но в то же время понимать, что Россия может выбрать путь вооруженного конфликта”, – заявила посол.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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