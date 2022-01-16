Генпрокуратура Казахстана сообщила о 225 погибших во время протестов

В ходе протестов и беспорядков в Казахстане погибли 225 человек, среди них — 19 силовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника службы уголовного преследования Генпрокуратуры Серика Шалабаева.

Он сказал, что в ходе протестов пострадали 4578 человек. «Из них 4353 ранены, в том числе 3393 сотрудника силовых ведомств», — уточнил Шалабаев. В ходе протестов были арестованы 446 человек.

Он привел хронику событий в стране в начале января, пишет Orda.kz. Шалабаев рассказал, что в Алматы и Шымкенте вооруженные нападения и поджоги начались уже 4 января. С этой же даты силовики начали применять спецснаряжения, не угрожающие жизни человека. Через два дня в стране началась «антитеррористическая операция» и силовики стали применять оружие «для уничтожения террористов».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить точное число погибших мирных жителей во время протестов и беспорядков. Помимо этого, он сказал Генпрокуратуре смягчить наказание задержанным в ходе январских событий при отсутствии отягчающих обстоятельств.

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Массовые протесты вспыхнули в Казахстане 2 января — из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения жителей с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны, а затем возглавил Совет безопасности, председателем которого ранее был экс-президент страны Нурсултан Назарбаев.

6 января в страну прибыл миротворческий контингент ОДКБ по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». 13 января после завершения миссии страны начали вывод войск, сегодня он закончился.

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