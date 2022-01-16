 

Опубликованы характеристики смартфона Nokia G21

16.01.2022, 0:52, Новости дня
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Компания Nokia выпускает на рынок новую модель смартфона G21, которая, по словам экспертов, станет логичным продолжением «двадцатки». Презентация еще впереди. Но в сети уже появились данные об этом устройстве.

Судя по имеющейся информации, цена не изменится или. По крайней мере, не вырастет на ощутимую величину. С другой стороны, улучшатся технические характеристики.

Nokia G21 выйдет в свет с восьмиядерным CPU, обеспечивающем частоту 1,6 ГГц. На экране с диагональю 6,5 дюйма картинка будет отображаться с разрешением 1600 на 720 пикселей. Обещанный объем оперативной памяти составляет 4 Гб. Вероятно, базовая версия получит основной накопитель на 64 Гб, хотя, не исключено, что показатель вырастет до 128 Гб. Емкость аккумуляторной батареи достигла 5050 мАч.



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