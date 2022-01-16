 

Арестованы восемь предполагаемых участников хакерской группировки REvil

16.01.2022, 0:24, Новости дня
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Тверской суд Москвы отправил под арест восемь участников хакерской группировки REvil, которая получила известность на Западе после обвинений в масштабной кибератаке на американские компании, сообщила пресс-секретарь суда Ксения Розина.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Алексея Пузыревского меры пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» Розину.

Всем им вменяется ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей), пока они находятся в статусе подозреваемых.

Ранее суд арестовал семерых предполагаемых соучастников: Андрея Бессонова, Романа Муромского, Михаила Головочука, Руслана Хансвярова, Дмитрия Коротаева, Алексея Малоземова и Артема Заеца. Последним суд отправил в СИЗО Алексея Пузыревского. Сроки ареста установлены на два месяца – до 13 или 14 марта, в зависимости от времени задержания фигурантов.

Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.

«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.

Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта. В администрации США приветствовали задержание в РФ атаковавших Штаты хакеров. Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.



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