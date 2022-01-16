 

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

16.01.2022, 0:24, Новости дня
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Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на своем дебютном чемпионате Европы в Таллине. Второе и третье места также заняли представительницы РФ – Анна Щербакова и Александра Трусова.

По итогам двух программ рекордсменка мира Камила Валиева набрала 259,06 балла: 90,45 за короткую и 168,61 за произвольную. Второе и третье места также заняли представительницы РФ – Анна Щербакова (237,42; 69,05 + 168,37) и Александра Трусова (234,36; 75,13 + 159,23), передает РИА «Новости».

Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Пятнадцатилетняя фигуристка стала чемпионкой России, победительницей этапов серии Гран-при в РФ и Канаде, а также турнира серии «Челленджер» в Финляндии. Семнадцатилетняя Щербакова, побившая личный рекорд по количеству баллов в произвольной программе (предыдущее достижение – 165,05), выиграла этапы серии Гран-при во Франции и Италии, а также стала бронзовым призером чемпионата России. Ее ровесница Трусова завоевала золото этапа серии Гран-при в США и серебро чемпионата России.

Россиянки заняли весь пьедестал на втором чемпионате Европы подряд. На турнире 2020 года медали завоевали Алена Косторная, Щербакова и Трусова. В 2021 году соревнования не проводились из-за пандемии. На Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля в женском одиночном катании выступят три россиянки.

Ранее в субботу российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду, а российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском фигурном катании.

В четверг российские фигуристы заняли весь пьедестал ЧЕ в парном катании. Ранее в тот же день российская фигуристка Камила Валиева на ЧЕ по фигурному катанию в Таллине установила новый мировой рекорд в короткой программе.



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