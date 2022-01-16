Стилисты рассказали о самом любимом предмете одежды голливудских звезд

Облегающая водолазка-боди – один из самых базовых предметов одежды. Это подтверждают знаменитости первой величины. Среди них – Натали Портман и Джиджи Хадид. Водолазка-боди не только удобна в носке, но и сочетается со множеством вещей. Она подходит для девушек любой комплекции и хороша даже в зимний сезон.

Стильно и универсально

Когда речь заходит о базовом гардеробе, на ум сразу приходят пиджаки, джинсы и белые футболки. Но мало кто вспоминает о водолазке-боди. И зря. Это та вещь, которую можно вписать буквально в любой лук. Так, стилисты многих знаменитостей первой величины используют водолазку-боди для создания образов своих звездных клиентов.

Наиболее универсальны водолазки-боди черных и белых цветов. Белая модель смотрится очень нарядно. Благодаря высокому вороту эта вещь подходит для холодного сезона, так как защищает шею от холода. Так, актриса Приянка Чопра скомбинировала белую водолазку-боди с белыми брюками и дополнила лук яркой салатовой курточкой (главное фото).

В чем же преимущество этого предмета гардероба? Во-первых, водолазка-боди отлично подчеркивает женственный силуэт. Она красиво сидит на фигуре и делает акцент на женственных изгибах.

Во-вторых, водолазку-боди не нужно заправлять. Она не будет выглядывать из-под брюк или сатиновых блузок, создавая некрасивые складки на талии.

На все случаи жизни

Черная водолазка-боди идеальна для повседневных луков. Последуйте примеру Натали Портман и сочетайте ее с черно-белым пиджаком в мелкую клетку и серыми брюками классического кроя.

Вообще же, этот предмет одежды универсален и впишется в любой стиль. Эту вещь можно носить с цветастыми юбками, кожаными легинсами, джинсовыми шортами.

Хороша водолазка-боди и в многослойных комплектах. Так, Джиджи Хадид надела поверх нее бежевую клетчатую рубашку и дополнила образ джинсами на высокой талии. Получился практичный комплект в кэжуальном стиле.